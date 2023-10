Fermato per strada con l’hashish e un coltello: 22enne denunciato

Fermato con l’hashish e un coltello in tasca, si è giustificato ai carabinieri dicendo che l’arma serviva a difendersi "da eventuali aggressioni".

Questa la vicenda accaduta nei giorni scorsi in via Regina Margherita.

Il ragazzo, residente nel Veronese, è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa, che deteneva illegalmente, e di circa 2 grammi di hashish. I carabinieri della stazione di via Adua stavando svolgendo un servizio di controllo, e hanno notato il giovane che, mentre camminava a piedi, ha improvvismenta cambiato direzione nel momento in cui ha visto i militari.

Insospettiti, i carabinieri lo hanno fermato e perquisito, mentre il 22enne si dimostrava decisamente preoccupato. Pensava tra l’altro di essere passato inosservato, quando ha lanciato il coltello a terra alla vista dei carabinieri.

Il ragazzo è stato a quel punto denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Il coltello e l’hashish sono stati sequestrati.