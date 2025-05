Fermato per un controllo stradale. E in macchina ha un arsenale

Un cittadino di origine straniera e residente a Novellara, è stato denunciato dai carabinieri in seguito a un controllo stradale eseguito nel Mantovano. Il giovane indiano, di 24 anni, durante l’accertamento eseguito dai militari di Gazoldo degli Ippoliti, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, della lunghezza rispettivamente di 19 e 28 centimetri, un machete della lunghezza di cinquanta centimetri, oltre a una pistola scacciacani calibro 9 priva del tappo rosso. In auto c’erano pure 2,67 grammi di marijuana. Il giovane è stato portato in caserma per fornire spiegazioni sul possesso di quel materiale. E’ stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, a suo carico anche la segnalazione alla Prefettura per il possesso della modesta quantità di droga che aveva con sé, al momento ritenuta essere per uso personale.