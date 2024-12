Fermavano e svaligiavano le auto. Sgominata una banda di nomadi

Utilizzavano metodi codificati. Sempre gli stessi. Con obiettivi specifici da aggirare e a cui sottrarre contanti e carte di credito con cui, in un secondo momento, si recavano agli sportelli bancomat per intascarsi altro denaro contante delle proprie vittime. Sono le accuse di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito che pendono ora su cinque nomadi arrestati nei giorni scorsi al culmine di un’operazione della squadra mobile di Modena, coadiuvata dai colleghi di Reggio e dal commissariato di Carpi. La maxi inchiesta, partita da un primo episodio risalente all’inizio di marzo, ha portato la procura di Modena a richiedere e ottenere per i cinque indagati – 3 provenienti dalla provincia di Reggio, uno da Modena e uno da Carpi – altrettante misure cautelari. I cinque, che si trovano ora gli arresti domiciliari, ristretti nei rispettivi campi nomadi, in più di una occasione avrebbero messo in atto furti mediante la tecnica delle false informazioni stradali. È lo scorso 5 marzo quando tre dei cinque indagati si trovano a bordo di un’auto a loro intestata e cominciano a seguire una vittima designata.

La banda, con comportamenti incalzanti come suonare il clacson e abbagliare con i fari l’auto davanti a loro, costringono ad accostare un’anziana signora di 81 anni. La donna viene inizialmente raggiunta nell’abitacolo con la scusa di dover chiedere lei alcune informazioni stradali. Peccato però che dopo essere stata distratta da un componente della banda, gli altri ne abbiano approfittato per mettere le mani sulla borsa. Dopo l’accaduto fu la stessa vittima a denunciare l’accaduto, consentendo agli agenti della mobile di procedere all’identificazione dei banditi, dal momento che la 81enne era riuscita anche a riconoscerne uno in foto. I tre indagati venivano così identificati. Stesso copione, altra vittima a maggio, quando il 21, vicino a un centro commerciale, quattro dei cinque indagati con la stessa tecnica riuscivano a impossessarsi di un’altra borsa contenente due bancomat e 180 euro. Il 3 marzo, in solitaria, uno dei cinque indagati aveva utilizzato indebitamente un’altra carta di credito appartenuta a un’altra anziana derubata. Determinante per le indagini, il minuzioso lavoro di setaccio delle immagini di videosorveglianza, grazie a cui si è riusciti a stringere il cerchio.