"Fermiamo le motoseghe a Codemondo"

"L’incauta e vecchia autorizzazione ad abbattere sette grossi alberi sani a Codemondo, impugnata giuridicamente da chi li accusa di provocare le crepe alla sua abitazione, per un cavillo burocratico è rimasta giuridicamente valida, ma è in scadenza", scrive il botanico Ugo Pellini in una nota. "Chi vuole togliere di mezzo le piante per questo motivo, vuole affrettare i tempi e intende eseguire la sentenza lunedì 18 marzo, creando un caso forse unico in Italia – prosegue –. Cinque condomini contrari a questo programmato e inutile scempio, avvalendosi di un atto successivo del Comune dopo la riunione della Consulta verde, si sono rivolti ad un avvocato che ha spedito una formale diffida all’amministratrice del condominio ’affinché non si proceda all’abbattimento degli alberi condominiali’. Con un’interpellanza in Consiglio Comunale anche l’avvocato Bassi ha richiesto la sospensione dell’esecuzione".

E annuncia: "Ci sarà un presidio nel parcheggio dove vegetano le ’vittime innocenti’, con delucidazioni su questa triste vicenda e sull’importanza e il valore delle piante. Sono invitati ad aderire e partecipare tutti i cittadini cui sta a cuore il destino di questi alberi; si dovrebbero esprime gli inascoltati membri della Consulta comunale del verde, le forze politiche, i quattro candidati sindaci e l’assessora Bonvicini. Appuntamento a Codemondo, condominio I Platani, via Teggi 56, dalle 8 di domani (lunedì 18 marzo)".