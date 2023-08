Fermino Mussini traguarda il secolo Festa a Corticella con tutti i discendenti

Cento persone in festa per i cento anni di Fermino Mussini. Compiuti lo scorso 27 luglio e festeggiati presso l’oratorio della chiesa di Corticella, piccola frazione a ridosso del Tresinaro. Riuniti figli, nipoti, pronipoti con le loro famiglie, tanti amici e diversi volontari in cucina per la perfetta riuscita della festa. Nativo di Villa Bagno da famiglia contadina, Fermino Mussini si trasferì poi negli anni a Gavasseto, dove conobbe Laura per sposarla. Fermino è stato prima contadino, poi negli anni ’50 diventa camionista e trasporta macchine agricole in tutta Italia per conto della ditta Bertolini. Raggiunta l’età pensionabile, Mussini si dedicherà nuovamente alla terra, coltivando i vigneti nel podere di Corticella.

Nel 1952 nasce il primo figlio e a seguire altri figli con le loro famiglie, che oggi contano nove nipoti, quindici pronipoti, l’ultimo dei quali nato esattamente pochi mesi fa, a cent’anni dalla sua nascita. Una vita regolare, quella di Fermino, con un carattere pacifico senza eccessi e un minimo di attività fisica costante: sono queste le cose che, dice, lo hanno portato a raggiungere il secolo di vita in buone condizioni fisiche e mentali. Ovviamente Mussini era presente l’altra sera, il 10 agosto, alla sagra di San Lorenzo, a Gavasseto. gi.fi.