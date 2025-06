Fermo e Margherita, 60 anni di matrimonio

I 60 anni di matrimonio oggi fanno notizia, soprattutto se vissuti in buona armonia. In casa e fuori casa, sono una vetrina di ricordi belli e brutti, di sacrificio ma anche di gioie. Questo è quello che emerge dai racconti di Margherita Lambarella e Fermo Romagnani (lei 80 anni e lui 86) che hanno appena festeggiato il 60esimo anniversario di matrimonio con i figli Eros ed Elga, i nipoti Giulia, Nicholas, Giada e Gaia con tanti amici. Giornata di grande festa, utile per dimenticare gli acciacchi.

È una bella storia quella di Margherita, pugliese, e di Fermo, reggiano di Vetto: si sono incontrati a Milano il 22 maggio 1963 in un ristorante. Fermo era andato come cliente e si è trovato di fronte la cameriera Margherita, giunta dalla provincia di Foggia per lavorare e mai più abbandonata. Per rendere solenne quel giorno, due anni dopo, il 22 maggio 1965, Fermo e Margherita si sono felicemente uniti in matrimonio. Fermo Romagnani di Vetto d’Enza ha provato il lavoro di emigrante, 6 anni in miniera in Belgio con il fratello Fernando (1957-19663), quindi a lavorare a Milano.

Novelli sposi hanno gestito per alcuni anni un bar-ristorante a Milano in Piazzale Baracca fino al 1973 poi, per problemi di salute in famiglia, si sono trasferiti sull’Appennino e precisamente a Castelnovo Monti prendendo in gestione lo storico Antico Bar Magnani. Mentre i figli Eros ed Elga crescevano, ancora una volta per motivi di salute, nel 1978 hanno dovuto lasciare il Bar Magnani orientandosi su altri mestieri fino al raggiungimento della pensione: Fermo per 18 anni impiegato in banca a Reggio, Margherita per circa 22 anni infermiera all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.

"L’unica passione che ci univa era quella del ballo – racconta Margherita – fino all’età di 60 anni ci siamo divertiti molto, poi abbiamo dovuto smettere perché mio marito soffre mal di gambe. Comunque siamo felici della nostra vita, abbiamo avuto dispiaceri come tutti, però siamo contenti dei nostri figli e nipoti. Io, arrivata dal Sud, non ho mai avuto problemi con la famiglia di mio marito, mi volevano tutti bene. Anche qui in montagna conosciamo molta gente, ci incontriamo e tutti ci vogliono bene, questo ci rende felici". Settimo Baisi