Ferragosto è alle spalle ma non calano gli eventi

Passato ferragosto, non calano d’intensità le proposte dell’estate castelnovese, per tutti i gusti e per tutta la famiglia.

Domani via alle presentazioni letterarie nel centro storico: alle 21 in piazza delle Armi, si parlerà del il libro ’La botanica del cuore – In cammino tra giardini e pensieri poetici’, di Ugo Pellini. Sarà presente l’autore, che dialogherà con l’assessora alla cultura Erica Spadaccini e la presidentessa di Legambiente appennino Nuccia Mola. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Bismantova.

Martedì alle 21, sarà la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Frascaro ad ospitare il concerto ’In 3 corde’, con musiche di Diabelli, Gragnani, Santorsola, Rebay. Ad eseguirle saranno Giorgio Genta, Francesco Spina ed Hernan Diego Loza alle chitarre.

E sempre martedì, il centro di Castelnovo vedrà il recupero del concerto Pianeta Zero, in piazza Peretti alle 21, il tributo ai grandi brani di Renato Zero. La serata sarà a ingresso gratuito.

Mercoledì 20 in centro storico, in piazza della Luna, dalle 20.30 è prevista una serata Karaoke.

Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 arriva invece l’evento principale dell’estate felinese: la festa sul Castello. Venerdì e sabato dalle 18, domenica dalle 12 alle 19 (Info: Proloco Felina 331 7511298). Il programma dei tre giorni prevede venerdì cena nel bosco e il jazz; sabato cena tipica, concerto e dj set fino a tarda notte; domenica pranzo con polenta e gnocco fritto, animazione e musica dal vivo.

Venerdì 22 agosto in piazza Peretti, torna a Castelnovo la Finale regionale delle selezioni per Miss Italia, a partire dalle ore 18.30 (in caso di maltempo sabato 23 agosto). Un appuntamento che negli anni scorsi si è dimostrato sempre molto partecipato e apprezzato. Sabato 23 agosto ci sarà anche la serata Disco con schiuma party nella distesa estiva dell’Onda della Pietra, dalle ore 22.