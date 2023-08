Ferragosto in crociera Pranzo sulla Stradivari

Ferragosto in crociera sul Po con navigazione e pranzo a bordo all’ancora sulla Motonave Stradivari. L’imbarco al lido Po a Boretto o Viadana alle 12,30 con rientro alle 15. Navigazione vincolata alle condizioni meteo e idrometriche; per garantire la navigazione in assoluta sicurezza. L’evento è comunque confermato e, in caso di navigabilità non idonea, si svolge a barca ferma. Informazioni e prenontazioni: Motonave Stradivari (tel. 335-5293930 oppure 333-3616208; e-mail: [email protected]).