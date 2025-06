Ferrante Gonzaga, al via il cantiere per assetto anti-sisma

Tempo d’estate e tempo di lavori nelle scuole. A Guastalla al via gli interventi per l’adeguamento antincendio nel polo scolastico ‘Ferrante Gonzaga’, in centro. Il cantiere sarà attivo da luglio, coi lavori che dovranno essere conclusi tassativamente entro l’avvio del nuovo anno scolastico, a settembre.

Cantiere anche alla scuola d’infanzia Arcobaleno, in via Giovanni XXIII, per risolvere i problemi legati a infiltrazioni idriche e per preservare gli ambienti interni. Durante i lavori (da concludere a fine luglio) la scuola resta regolarmente aperta, pur se con qualche aree recintata e riservata all’attività degli operai. Si è organizzato l’intervento per rendere compatibili le attività di cantiere con quelle della scuola.