Ferrari (Insieme): "Dove sono finite le commissioni a Castelnovo Sotto?"

Essendo previste dallo statuto comunale, perché dopo le elezioni dello scorso maggio non sono ancora costituite le commissioni permanenti legate a temi amministrativi-finanziari ed economici-territoriali? Lo chiede il consigliere comunale di opposizione Davide Ferrari, della lista Insieme, autore di un’interrogazione. A cui risponde il sindaco Francesco Monica, segnalando come le commissioni siano previste ma non obbligatorie. Pur se si ribadisce "piena disponibilità a inserire nel prossimo consiglio comunale la costituzione di commissioni, individuando le materie di cui dovranno occuparsi e sperando che nel corso della legislatura vi sia sempre piena partecipazione, anche da parte dei consiglieri di opposizione".