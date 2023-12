Ferrarini, artista e supertifoso: "Il calcio faccia crescere i ragazzi"

Simone Ferrarini è un supertifoso della Reggiana, ma è anche fondatore e anima del Collettivo Fx, nato nel 2010 e diventato punto di riferimento della Street Art nazionale. Ferrarini ha apprezzato in modo particolare l’intervista di alcune settimane fa in cui Alessandro Nesta, campione del mondo con la Nazionale nel 2006 e attuale mister granata, ha squarciato un velo sul tema calciatori modello per i giovani, affermando: "I calciatori non possono essere considerati un modello", almeno fino a quando non ci sarà una reale formazione per "capire bene le varie dinamiche fuori dal campo".

Affermazione alla quale Ferrarini, a contatto con tantissimi giovani, anche sportivi, ha espresso il suo plauso con un post social ove, tra l’altro, si legge: "Finalmente qualcuno prova ad andare oltre alla scaramuccia inutile e dannosa facendo un analisi, ponendo temi. Le società calcistiche devono andare oltre il campo e seguire di più i ragazzi" e "tifosi, cittadini, politica e società calcistica riusciranno a continuare il ragionamento di Nesta?".

Tema che torna di attualità nell’imminenza del match tra Modena e Reggiana: con tutte le implicazioni legate alla correttezza del tifo, al comportamento dei giocatori in campo, alla tradizionale rivalità tra le due squadre.

Appunto, Ferrarini, ci riusciranno secondo lei a dare corpo, oggi come in futuro alle considerazioni esposte da Nesta?

"Il mister ha aperto uno squarcio in un muro di chiusure. L’aspetto educativo nei settori giovanili è stato abbandonato: in particolare nel calcio, ma direi in tutti gli sport. E’un problema enorme su cui tutti i soggetti coinvolti dovrebbero fare fronte comune. Il mister ha fatto un discorso politico e culturale che può aprire un percorso virtuoso".

Anche lei quindi è d’accordo sul fatto che, ora come ora, i calciatori non sono un modello da cui un giovane può trarre ispirazione?

"Nesta ha già risposto, anche al suo presidente. E io mi trovo d’accordo con lui anche perché c’è una contraddizione quando si parla di calciatori famosi: un giorno li usano come testimonial anche per buone cause collettive, quello dopo li stigmatizzano per i loro comportamenti extracampo e li considerano solo un paio di gambe che tirano calci a un pallone. Ci si metta d’accordo e, se si vuole farne dei modelli, li si educhi ad esserlo. Ma la questione è un’altra". Quale?

"Siamo sicuri che ai ragazzi di oggi faccia bene seguire un singolo modello, un’unica persona o tipologia di persone? Non è anche questa una logica egoistica? Il prendere spunto da un soggetto unico che emerge… Forse dovremmo lasciarli liberi di coltivare i loro pensieri e i loro ideali su più piani. E prima di tutto diamogli occasioni per stare insieme. Il calcio una volta favoriva questo, ora non più".

Si riferisce all’epoca degli oratori, dei campetti aperti?

"Certo. Sino a un paio di decenni fa bastavano cinque minuti a un gruppo di coetanei, che magari manco si conosceva, per mettere su due squadre, giocare insieme e fare amicizia. Ora con i campi recintati, il dover chiedere il permesso a un custode che non è facile trovare, e forse dover pure pagare l’uso del campo; come fanno i giovani ad aggregarsi liberamente? Quel tipo di luoghi aveva una funzione educativa e sociale, ma ora stanno sparendo, ed è un problema non piccolo rispetto a ciò di cui stiamo parlando". Lei prova a fare stare insieme i giovani con la Street-Art, coi murales. Funziona?

"Le esperienze fatte, anche con ragazzi in difficoltà che in qualche caso avevano pure giocato a calcio, per restare in tema, mi dicono che dipingere un murales su uno spazio pubblico stimola la loro capacità di riflessione. Ricordo un percorso con giovani che avevano fatto danni a degli edifici pubblici. Ho chiesto loro di realizzare disegni vertessero sul tema del giudizio, sugli aspetti negativi e positivi delle emozioni, in modo che uscissero dalla logica del non sentirsi solo malgiudicati. Non è andata male".

Col collettivo Fx lei ha preso posizione anche sul caso Portanova, con i murales che citavano i dati sulla violenza sulle donne nel reggiano…

"Sono stati interpretati come un attacco a Portanova, ma non era così. Pensavamo a questa idea da più di un anno, pensando che anche il calcio, e l’ambiente dello stadio, potessero essere luoghi su cui discutere della presenza delle donne nei medesimi e il loro ruolo. Il percorso poi si è evoluto mettendo dentro le cifre dei fenomeni di violenza sulle donne nella nostra città. Quando li abbiamo realizzati però era nello stesso periodo in cui è esploso il caso. Diciamo che quella vicenda ha dato indirettamente visibilità al nostro progetto, ma esso non era collegato all’arrivo del giocatore in granata".