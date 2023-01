Ferrarini, respinto il ricorso di Gsi-Bonterre

di Stefano Chiossi

Strada sbarrata. La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il ricorso di Gsi-Bonterre, Opas ed Happy Pig (riunite sotto la società Re-New Holding, ovvero Rh) all’interno dell’affare Ferrarini, ribadendo quanto aveva già stabilito il tribunale di Reggio in prima battuta: la proposta concordataria presentata dalle tre società è inammissibile. L’esito della sentenza – firmata dal giudice Anna De Cristofaro – rappresenta un’altra battuta di arresto per Rh.

Al momento infatti l’unica proposta sul tavolo per rientrare dai 286 milioni di euro di debiti della Ferrarini spa (in concordato da luglio 2018) è quella del colosso valtellinese Pini (gradito a Rivaltella) e della partecipata statale Amco: copertura integrale dei creditori privilegiati (tre mensilità per i dipendenti oltre alle banche ipotecarie), mentre per i chirografari (principalmente fornitori) verrà ripianato il 33% del credito, ovvero più o meno 65 milioni sui 197 complessivi che vantano verso lo storico salumificio reggiano.

La proposta è già stata approvata dai creditori a novembre, ed è in attesa di essere omologata a marzo.

All’adunanza era stata esclusa la proposta della cordata concorrente – guidata Rh per l’appunto, società dove sono confluite Gsi-Bonterre, Opas ed Happy Pig con percentuali rispettivamente del 67, 5,5 e 27,5% - perché dichiarata inammissibile dal tribunale di Reggio a giugno su tre specifiche: mancanza dell’attestazione di fattibilità del piano entro i tempi previsti; un credito complessivo inferiore al 10%, ovvero la soglia di sbarramento minima; la conferma che la proposta di Pini-Amco sui chirografari, con un rientro superiore al 30%, renda impossibile presentare proposte concorrenti.

L’Appello ha confermato interamente il castello costruito dal tribunale di Reggio ("Il reclamo è infondato"), soffermandosi soprattutto sui primi due punti. Sul terzo, come ha ribadito Sido Bonfatti, avvocato di Ferrarini, "non si è espresso perché non rilevante: senza il credito necessario e il piano di fattibilità, come stabilito dai giudici, il reclamo decade automaticamente". Al momento Rh non ha voluto rilasciare dichiarazioni, anche se da quanto filtra il possibile ricorso in Cassazione rimane una ipotesi, seppur con speranze ridotte al lumicino; viceversa si attenderà il parere sull’omologa del concordato votato a novembre.

Ed è proprio questo il prossimo, decisivo passo per l’offerta Pini-Amco: il 2 marzo è prevista l’udienza, con la sentenza definitiva del tribunale attesa entro 10-15 giorni; un esito che potrebbe mettere la definitiva parola fine sull’intera vicenda.