Ferrarini traslocherà da Rivaltella. Pini vuole un nuovo stabilimento. Trattativa per l’area ex Aia di Bagno

Il nuovo stabilimento Ferrarini potrebbe sorgere a Bagno, lungo la via Emilia, dove una volta c’era l’ex Aia, nella frazione reggiana alle porte di Rubiera. Sono infatti in corso le trattative tra Roberto Pini, amministratore dell’azienda di salumi, e il gruppo Veronesi per la compravendita del sito dismesso ormai da vent’anni. Tra il 2003 e il 2004 venne infatti chiuso il polo produttivo di tacchini, dove lavoravano oltre 300 dipendenti dell’Agricola Tre Valli-Aia. L’area ha una superficie di 33mila metri quadrati e sarebbe la situazione ideale per il gruppo Ferrarini che sposterebbe qui il quartiere generale ora a Rivaltella dove vi è una villa di pregio, ma forse inadatta per ospitare una produzione di prosciutti.

A parlare della trattativa è stato lo stesso Pini – amministratore del gruppo che ha acquisito a fine 2021 – al Cda di cui ha assunto formalmente il ruolo di presidente dall’estate scorsa. E martedì scorso – come rivela Reggionline, notizia che trova conferma da ambienti vicino a Ferrarini – Pini ha incontrato i sindacati, i rappresentanti di Confidustria e il commissario giudiziale Bruno Bartoli. Un vertice nel quale ha confermato l’investimento di 60 milioni di euro per il nuovo stabilimento. Parlando proprio della trattativa in corso per l’ex Aia di Bagno. Ma ci sarebbe anche un ‘piano B’, ossia quello di valutare un’edificazione ex novo su un terreno agricolo da convertire come destinazione d’uso (al contrario dell’ex Aia dove la vocazione è già assodata); una soluzione però che allungherebbe i tempi perché richiederebbe un iter burocratico più complesso. Inoltre, al momento, non risultano contatti neppure informali con l’Amministrazione Comunale di Reggio per chiedere la fattibilità. Segno che Pini punta tutto sul sito del gruppo Veronesi.

Insomma, il nuovo corso Ferrarini procede spedito dopo l’omologa del concordato che ha sancito il passaggio di proprietà a Pini. Restano però ancora in ballo due ricorsi (che hanno poche speranze) di Re-New Holding cioè la cordata del gruppo BonterreGrandi Salumifici italiani, Opas e Hp che avevano presentato un’offerta per il piano di salvataggio, scartata però dal tribunale in favore di Pini; una delle impugnazioni è ancora da discutere in Corte di Cassazione e riguarda proprio la valutazione delle offerte. Mentre l’altra, più fresca, risale all’agosto scorso e riguarda il presunto conflitto di interesse tra le holding di Pini sul concordato. Ma anche questa non è ancora stata vagliata.