"Ferretti potrebbe essere assoldato da altri componenti della cosca"

di Alessandra Codeluppi

Oggi prendono il via gli interrogatori di garanzia per i dieci indagati dell’operazione ‘Sisma’ sottoposti a misura cautelare. Nella giornata odierna, davanti al gip Andrea Rat, delegato dall’autorità giudiziaria di Brescia, toccherà a Raffaele e Giuseppe Todaro, padre e figlio, attualmente in carcere a Reggio. Li assiste l’avvocato Vito Alessandro Pellegrino, che li ha incontrati nella serata di martedì, poco dopo il loro ingresso alla Pulce: "Sto ancora esaminando gli atti - dichiara il legale -. Posso dire che mi sono apparsi entrambi provati".

Nell’inchiesta figura un altro indagato reggiano, il 47enne Enrico Ferretti, dipendente bancario che abita a Guastalla, paese di cui in passato guidò la sede locale del Lions club: è sottoposto agli arresti domiciliari per due intestazioni fittizie, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, per i conti correnti aperti per le società ‘Bondeno’ e ‘Arte casa’, ritenute riferibili ai Todaro che le avrebbero intestate a prestanome.

In un’ampia intercettazione, Ferretti magnificava la "potenza", la loro capacità di acquisire tanti immobili e la loro capacità di muoversi con destrezza tra le pratiche. "Se c’è una cosa dove può esserci un discorso di verifica regionale... bon... utilizza con qualcosa dove... magari non c’è rischio che qualcuno veda la storia della sua famiglia capito?... A me ha ristrutturato l’ufficio... mi ha fatto un lavoro eccezionale dove c’era un bando regionale che potevano guardarci dentro". E accenna alla storia del parco di Fabbrico: "Sembrava che volesse regalare in modo malavitoso un parco a un comune. In realtà erano gli accordi delle concessioni edilizie.... Han fatto una gran pubblicità per il cognome. Alla fine gli hanno chiesto scusa e il parco è del Comune". E dice che per lui "è un fratello".

Il gip Andrea Gaboardi ravvisa per Ferretti "piena consapevolezza non solo dello spessore criminale dei Todaro, ma anche della persistenza dei loro rapporti col contesto malavitoso e del volume di affari illeciti da loro gestito, tale da renderli depositari, tramite interposte persone, di notevoli ricchezze da reinvestire".

Lui avrebbe fatto accendere a colleghi i conti correnti "per eludere sequestri o interdittive antimafia, e per assicurare il trasferimento occulto dei proventi. Il tutto nel complessivo interesse della cosca Dragone – si rimarca – di cui conosceva approfonditamente la storia, che gli era stata esposta da Giuseppe Todaro, con cui lui stesso intratteneva rapporti di affari".

Per lui la Dda di Brescia aveva chiesto il carcere, ma il gip ha ritenuto che il suo contributo alle condotte dei Todaro fosse "ancillare".

Tuttavia gli ha applicato i domiciliari con divieto di comunicazione: "Servono forme di controllo stringenti". Per il guastallase si ravvisa il rischio "che possa avvalersi dei suoi contatti nel circuito bancario per favorire l’elusione da parte dei Todaro delle investigazioni, come già ampiamente fatto. E concordare la propria versione con colleghi bancari". Viene individuato anche il pericolo di recidiva, vista "la stabilità dei rapporti coi Todaro, anche per interessi economici": "Se lasciato libero è probabile che Ferretti venga assoldato da altri esponenti della cosca per portare a termine condotte analoghe".