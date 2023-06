Ferretti ringrazia il Sant’Anna con una donazione

All’ospedale di Castelnovo Monti, nel giardino attiguo ai reparti di cardiologia, riabilitazione cardiologica, anestesia e rianimazione, si è concluso con una breve cerimonia il percorso del progetto ‘Il nostro cuore … per il tuo cuore’, raccolta fondi avviata l’anno scorso dal dirigente sportivo Romano Ferretti e la sua famiglia in collaborazione con l’associazione ‘Vogliamo la luna’ Odv, per cercare di ringraziare in modo concreto i medici, il personale infermieristico e tutto il Sant’Anna che con tanta professionalità, attenzione e affetto avevano seguito Ferretti durante la seconda fase della sua degenza.

Alla presenza del direttore sanitario della struttura dottor Antonio Poli, dei dottor Ermanno Briglia del reparto di anestesia e rianimazione e Massimo Calzolari di cardiologia e riabilitazione cardiologica e del personale medico-infermieristico, sono state inaugurate le attrezzature individuate da Sonia Cavecchi, responsabile infermieristico e tecnico dei due reparti e anima trainante dell’iniziativa.

Le attrezzature vanno ad ampliare la possibilità di utilizzo e funzionalità del percorso riabilitativo di questo spazio all’aperto dove i pazienti, appena sono in grado di uscire all’aperto, possono riprendere a muovere i primi passi.

