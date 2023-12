Ferri, artista reggiano d’adozione: "Musica, disegno e pittura dialogano. Voglio creare un linguaggio nuovo"

Difficile contenere Michele Ferri, nato a Fano ma da più di dieci anni reggiano d’adozione, in una definizione univoca di artista. Se ne è reso conto chi sabato scorso ha assistito al suo live painting all’interno dello spazio espositivo ZENONEcontemporanea, dove Ferri, che vive e lavora a Reggio dal 2010 con la sua attività di disegnatore, pittore e illustratore, ha proposto un nuovo approccio all’arte, che ha intitolato ‘Cromosuoni’, accompagnato dal pianoforte. Disegnatore, pittore, scultore, musicista, Michele Ferri sottolinea che è stata sua intenzione "creare un vero linguaggio, non illustrativo e non come semplice trasposizione del suono, prendendo sì spunto dalla musica nel suo farsi nel tempo, per suggerire una visione parallela, un linguaggio generativo".

Ferri, lei suggerisce una più ampia percezione dell’arte e della creatività. In che modo?

"In questa mostra sono esposte alcune delle mie ultime opere che fanno parte della serie ‘Cromosuoni’. Sono partito con questa idea per visualizzare pittoricamente la forma minima e fondamentale della musica, il suono, attraverso forma e colore".

Il suo è un approccio all’arte multifunzionale. Ma con la musica lei entra in un’altra dimensione. Come ha creato questo legame?

"Avendo affrontato contemporaneamente durante i miei studi i due linguaggi (arti figurative e musicale) nel corso degli anni, e attraverso diverse esperienze, mi sono ritrovato a cercare le influenze reciproche per creare similitudini. La musica mi ha portato a creare un parallelo con la creazione visiva. Il suono e il segno possono stimolarsi a vicenda e riunirsi in un nuovo e unico linguaggio".

Una domanda riguardo tecniche e materiali diversi, che lei adopera. Quali predilige e in questo caso specifico?

"Io utilizzo e mescolo fra loro materiali non solo pittorici, e mi stimolano soprattutto quelli che hanno a che fare con una forte dimensione tattile, come ad esempio l’argilla, gli stucchi, il legno, come per le opere in volume Architetture e le Maisons Nomades. In genere cerco quale tecnica usare a partire dall’ideazione dell’opera, ma capita che materiali eterogenei, ad esempio come parti scartate di altre opere, e imprevisti mi spingano a creare nuove immagini e forme".

E in questa serie?

"Per la serie ‘Cromosuoni’ ho usato invece la matericità non dipinta dei colori, resa attraverso la stampa con monotipi di varie forme su supporti di vario genere".

Nel suo universo creativo arte e musica appaiono inscindibili, si compenetrano. Ma sembrano non limitarsi a questo, realizzando un nuovo linguaggio generativo. Qualcosa di inedito, quindi?

"Forse, o almeno credo. Unire questi due linguaggi artistici è un processo che hanno affrontato numerosi artisti, ne cito solo due fra quelli storicamente più significativi, come Klee e Kandinskij. Il mio vuole essere appunto un approccio generativo dell’opera e in particolare, soprattutto nella dimensione performativa, imprescindibile dal suo rapporto creato in contemporanea all’esecuzione della musica".

Il 25 novembre si è esibito di nuovo in una improvvisazione davanti al pubblico. Nel suo caso quindi la contemplazione dell’opera artistica nel raccoglimento interiore non basta.

"Il Live painting pur portando esempi dagli anni Settanta ha avuto un’esplosione fra i Novanta e i Duemila specie con gli street artist, ma non solo. Penso a Beo Beyond o a Christopher Wool oppure spingendosi sempre più nel pop a Sheila Foley o a Andrea Spinelli".

Lei che cosa cerca nella performance pubblica?

"L’aspetto del guardare, nelle mie opere, resta comunque nelle mie opere. In galleria saranno presenti opere pittoriche che hanno come filo conduttore quello della risonanza visiva. Io non intendo raffigurare la musica, ma la sua struttura. Per quanto riguarda la performance, essa viene realizzata attraverso uno strumento meccanico di mia creazione. In sintesi è una macchina dove il supporto (carta, tela o altri materiali) è fatto ruotare in un movimento continuo e circolare. Questo permette di unire alla creazione visiva la dimensione del tempo. La mia pittura non vuole essere illustrativa".

Recentemente si è esibito anche al ‘Gatto Azzurro’, locale nel quartiere Gattaglio. Com’è andata?

"Sono musicista di formazione, perciò conosco e amo la musica, in particolare classica, ma mi ritengo aperto alla conoscenza musicale nel senso più ampio. E’ andata molto bene, direi. Ero in compagnia di vecchi amici di passaggio per una performance e via, non sempre è possibile organizzare rendez – vous di questo tipo, ma è stato un vero divertiment".

Lara Maria Ferrari