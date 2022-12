Ferri nel consiglio d’amministrazione di Act

di Francesca Chilloni

Act, l’avvocato Stefano Ferri è stato eletto il nuovo membro del Consiglio d’Amministrazione su candidatura dell’Unione Val d’Enza. Il distretto dunque continua ad avere un suo rappresentante, dopo l’uscita della cavriaghese Cristina Boniburini, mentre alla Bassa è andato il presidente dell’assemblea consortile: Matteo Benassi (sindaco Boretto), subentrato a Daniele Caminati. Il terzo consigliere sarà espresso dalla montagna. Un’architettura geo-politica tessuta con successo dalla mediazione del presidente della Provincia, Giorgio Zanni, e attuata rapidamente per evitare di bloccare l’attività del Cda in un momento così complicato come la fine dell’anno solare. Commenta soddisfatto il presidente dell’Unione Luca Ronzoni, sindaco di Gattatico, complimentandosi con Ferri: "Un incarico impegnativo che dovrà affrontare vecchi e nuovi problemi legati alle crescenti necessità del trasporto pubblico in un territorio complicato come quello della Val d’Enza, dove purtroppo anche recenti episodi di cronaca testimoniano la necessità di intervenire prontamente".

Tra i primi problemi da affrontare c’è il miglioramento dei collegamenti. Innanzitutto quelli con Montecchio, sede dell’ospedale distrettuale Franchini e di istituti scolastici di primaria importanza. E poi quelli di tutta la Val d’Enza con presidi importanti come l’Arcispedale Santa Maria Nuova, non raggiungibile direttamente. Un altro tema è quello del pendolarismo scolastico, ma anche l’assenza di collegamenti diretti con zone industriali come quelle di Barco e di Corte Tegge, la seconda maggiore della provincia. Da ultimo quello dello scambio gomma-rotaia con il nodo di Bivio Barco, e la nascita del nuovo polo del D’Arzo a ridosso della ferrovia a Sant’Ilario.

Ferri è assessore a bilancio, tributi, sport e salute del Comune di Montecchio. La candidatura è stata "ampiamente apprezzata e totalmente condivisa"; è stato infatti eletto con un unico astenuto: Montecchio, per ragioni di opportunità. L’elezione è avvenuta venerdì 23, nel corso dell’assemblea dell’Azienda Consorziale Trasporti, la holding del trasporto pubblico della nostra provincia, che gestisce le partecipazioni in Seta, Til, Tper e AutoBrennero. Ne sono soci al 38% il Comune di Reggio, al 29% la Provincia e per il restante 33% gli altri Comuni reggiani.

Ronzoni ha ringraziato Boniburini e Caminati "per l’ottimo lavoro svolto, e contestualmente mi complimento con Ferri per il nuovo incarico, ringraziandolo per la disponibilità dimostrata fin da subito e per la competenza e la professionalità che immancabilmente metterà a disposizione della comunità. Una figura importante, condivisa dai sindaci dell’Unione, che anche questa volta hanno risposto prontamente alle richieste pervenute". Un’altra sfida che Ferri dovrà affrontare è la costituzione di una holding unica regionale dei trasporti, annunciata nei giorni scorsi dall’assessore ai Trasporti, Andrea Corsini, che ha previsto per marzo 2023 il piano industriale e la holding entro il prossimo anno.