Ferri presenta ’Cacciacuore’: l’arte incontra la musica

Andrà in scena stasera, al centro culturale Mavarta di Sant’Ilario, lo spettacolo ‘Cacciacuore’, studio teatrale per un artista visivo, un attore e due musicisti (ore 21, ingresso libero), ideato e scritto da Michele Ferri, con Lorenzo Bonini, attore, Emiliano Vernizzi, sassofono, e Gregorio Ferrarese, contrabbasso e sezione elettronica. Un evento che unisce arte, performance, teatro e musica. Il pittore e illustratore Michele Ferri porta in scena il suo libro ‘Cacciacuore’: "Cercherò di esprimere con il linguaggio dei colori, del segno e delle forme un racconto dalla forte connotazione sentimentale del protagonista Cacciacuore. Musiche create per questo spettacolo si alterneranno a improvissazioni".

l.m.f.