Ferrovia: nuovo sottopasso: "Ragazzi, salvaguardatelo"

Aperto da poco più di un mese, è stato inaugurato ieri il nuovo sottopasso tra la stazione ferroviaria di Guastalla e il passaggio ciclopedonale verso Pieve, dove si trovano zona sportiva, scuole superiori e l’ospedale civile. Al taglio del nastro presenti le autorità locali guidate dal sindaco Camilla Verona, l’assessore regionale Andrea Corsini, i vertici di Fer e rappresentanti delle forze dell’ordine. Il nuovo collegamento permette ai cittadini, e in particolare agli studenti diretti dalla stazione alle scuole superiori, di spostarsi in sicurezza su un percorso che ora sostituisce lo storico ponte in ferro, smantellato la scorsa primavera. È stato garantito un sistema di drenaggio che dovrebbe impedire allagamenti nell’area sotterranea, ma la tenuta stagna potrà essere verificata solo al primo acquazzone sul territorio. Inoltre sono state installate telecamere di sorveglianza, ma che finora non hanno impedito il bivacco di gruppi di giovani e soprattutto imbrattamento e scritte varie sulle pareti del sottopasso. Imbrattamenti che, in occasione dell’inaugurazione, sono stati cancellati con una nuova mano di vernice. A tal proposito, ai giovani studenti presenti all’inaugurazione è stato rivolto l’appello del sindaco, che ha invitato alla tutela e alla salvaguardia del bene pubblico, chiedendo di segnalare eventuali comportamenti scorretti di altri ragazzi o di cittadini in generale. La cerimonia si è conclusa con la benedizione religiosa impartita da mons. Francesco Marmiroli, il taglio del nastro, una visita al sottopasso e il rinfresco.

Antonio Lecci