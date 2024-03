"Ferrovia Reggio-Ciano, uniamoci contro i disagi"

Una chiamata alle armi contro i disservizi della tratta ferroviaria Reggio-Ciano, che questa settimana sono culminati con un black-out che ha fatto saltare i due principali treni del mattino e fatto arrivare con 45 minuti di ritardo di media gli altri convogli. L’appello viene del Comitato per la mobilità sostenibile Reggio-Ciano; l’intenzione è di fare massa critica per poter avere maggior peso a un tavolo in Regione, c’è l’urgenza di fare passi decisivi per rendere l’elettrificazione dei binari un investimento davvero utile per la comunità. "Ormai i disagi sono quotidiani con continui ritardi e interminabili attese ai passaggi a livello. Allora unitevi a noi nel Comitato. Non chiediamo soldi, ma per rafforzare la nostra linea abbiamo bisogno della vostra adesione e del vostro sostegno". Segue la richiesta di alcune informazioni anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) e dei recapiti da inviare tramite posta elettronica a mobilitasostenibilereggiociano@gmail.com. "Questi dati – spiega il gruppo presieduto da Paolo Monti – ci aiuteranno a mantenere un registro dei nostri membri e a comunicare con voi per le nostre iniziative future. Insieme possiamo fare la differenza. Unitevi a noi per un futuro più verde e accessibile per tutti. Vi aspettiamo".

L’appello, diffuso tramite la pagina Facebook, fa seguito alle sollecitazioni di alcune famiglie i cui figli arrivano numerose volte al mese in ritardo a lezione oppure sono costretti a rinunciare a raggiungere le proprie scuole. Una madre di Bibbiano, in particolare, aveva esortato a non sfogarsi solamente sui social in occasione dell’emergere di volta in volta dei problemi, ma di strutturare la protesta in modo da poter "essere popolo" non solo su internet. Intanto, anche a livello politico qualcosa si muove dopo che il Consiglio comunale di Reggio ha votato la richiesta alla Regione dello studio di fattibilità per la trasformazione della Reggio-Ciano in tranvia cioé la proposta che il Comitato da sempre sostiene in quanto sarebbe risolutiva sia rispetto ai passaggi a livello (un tram farebbe abbassare le sbarre per un tempo molto breve) che per i problemi di lentezza determinati dall’attuale sistema di sicurezza installato sui convogli.