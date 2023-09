Ferrovia Reggio-Guastalla, la protesta di Federconsumatori

Reggio Emilia, 26 settembre 2023 - Si parla tanto di ammodernamento, di investimenti milionari in soldi pubblici, elettrificazioni, treni nuovi. Ma sulle linee ferroviarie della Bassa Reggiana i disagi restano all’ordine del giorno. E i dati forniti da Federconsumatori sul servizio della linea tra Reggio e Guastalla, che comprende pure Bagnolo e Novellara, sono piuttosto chiari. Il monitoraggio evidenzia dal 18 al 23 settembre un ritardo in oltre il 50% delle 144 corse previste. Ritardi anche di 20-25 minuti incidono gravemente sulla regolare frequentazione degli istituti scolastici e luoghi di lavoro, nonché il regolare rientro a casa degli utenti nei tempi previsti. Federconsumatori ricorda che il contratto in vigore fissa al 91% la soglia minima di treni arrivati in orario, cioè entro 5 minuti dall'orario previsto. E non mancano soppressioni di treni, con ulteriori disagi. Sempre secondo Federconsumatori, quanto accade “si colloca quindi fuori dai parametri contrattuali da ripristinare immediatamente, anche con le attuali automotrici diesel per le quali è comunque stato impostato l'orario attuale. Una mobilità sostenibile, secondo Federconsumatori, deve poter contare su un servizio ferroviario efficiente e disponibile, non certo su disagi e disservizi”.