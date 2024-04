Festa a Casinalbo con lo street food e le auto d’epoca

Riecco ‘Casinalbo al centro’. La festa, giunta alla settima edizione, domani ravviverà la frazione formiginese con diverse attrazioni. Per tutto il giorno, via Giardini sarà animata da stand di street food, mercatini, esposizione d’auto d’epoca, giostre per bambini, stand espositivi e negozi aperti. Alle ore 16.30 è animazione musicale per bambini e, dalle 18 alle 22, dj set con musica anni ‘80/’90 e vocalist. L’evento, organizzato da Proform con i commercianti di Casinalbo e il patrocinato dal Comune di Formigine, comporta alcune modifiche alla viabilità.