Festa a Guastalla: numeri record per la festa estiva

Si chiude con numeri record la festa estiva a Tagliata di Guastalla. Una grande soddisfazione per circa cento volontari di ogni età dello "Staff Tagliata" coordinato dal locale gruppo sportivo. Sono da record i numeri di presenza e attività degli stand, che raggiungono cifre mai registrate nei sessant’anni di vita della festa. Alcune sere si è andati oltre il tutto esaurito. Ma i volontari hanno fatto fronte alle difficoltà, per una festa che permette di finanziare le iniziative che il locale gruppo sportivo promuove durante l’anno a favore della piccola frazione, che spesso si sente trascurata dal palazzo del governo locale. Una festa, quella di Tagliata, nata negli anni Sessanta da una semplice spaghettata, poi il trasferimento nel cortile delle ex scuole, fino allo spostamento all’ex caseificio con annesso parco.