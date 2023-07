Festa a Salvaterra: 3 Giorni di Divertimento a Casalgrande con Teatro, Musica Anni '90 e Celentano Tribute Show

Da domani a domenica torna la tradizionale fiera di Salvaterra al parco del Liofante. Molte sono le iniziative in programma durante le tre serate. Domani divertimento con la commedia dialettale della compagnia teatrale ‘Teresianum’ di Scandiano. Sabato si balla invece con la musica anni ‘90 di Radio Stella-La musica dei ricordi più belli, mentre domenica grande chiusura con lo spettacolo ‘Il re degli ignoranti-Celentano tribute show’. Tutte le sere saranno funzionanti ristorante, bar, birreria, locale climatizzato, animazione e giochi per bambini, dj set, mercatini, hobbisti creativi. Tante dunque le proposte per tutti nelle tre serate della fiera di Salvaterra, promossa con il patrocinio del Comune di Casalgrande. Gli spettacoli, appuntamenti sempre attesi dal pubblico, sono gratuiti con inizio dalle 22. Tutti gli eventi sono riportati sulla pagina Facebook di ‘Vivi Salvaterra’ e del Comune di Casalgrande.

m. b.