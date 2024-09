Festa all’inaugurazione del campo da tennis

Grande festa per l’inaugurazione, domenica pomeriggio, nel nuovo impianto sportivo di via IV Novembre: il campo da tennis che nei mesi invernali sarà coperto e potrà essere utilizzato anche per il calcio a 5. Si tratta del coronamento di un lungo percorso assieme alla parrocchia, iniziato 12 mesi fa e che ha riqualificato una zona abbandonata. Alla cerimonia c’erano il sindaco Alessandro Spanò; Marco Prandi, presidente del neonato Ct Campegine; il maestro federale Claudio Ferrari, Alberto Nitrosi, presidente della Us Virtus (calcio) e l’ex parroco, don Angelo Guidetti, che 12 anni fa ebbe l’idea di creare un area per gli appassionati della racchetta. "Nel 1989 don Angelo fece un progetto di campo – racconta Daniele Brugnoli, membro del consiglio del Circolo –. L’assenza di don Paolo, che ringrazio, mi ha dato l’occasione di chiamare il nostro ex parroco per l’inaugurazione. È stata come una sorta di… karma, un ritorno al passato con uno sguardo al futuro, ed è stato molto gratificante avere don Angelo come trait d’union tra passato e futuro". Brugnoli prosegue: "Un anno fa venne l’idea di riprendere quel progetto, ma sembrava difficilmente perseguibile. Ho coinvolto il maestro di tennis Fitp Claudio Ferrari e poi l’attuale presidente Prandi, più alcuni soci, amici e sponsor che ci hanno sostenuto in un percorso cosi complicato". Un ringraziamento è andato al geometra Adriano Brugnoli (che sta curando anche la copertura che dovrebbe essere allestita in ottobre) e a Simona Magnani (moglie di Daniele Brugnoli), che ha curato la parte legale e di stesura di un contratto con parrocchia tramite Curia. "L’accordo ci consegna un diritto di superficie di 15 anni più opzione per altri 5 – spiega –. C’è ancora molto lavoro, ma finalmente possiamo partire con tante iniziative. La rinascita di un luogo è sempre un’opportunità per chi lo frequenta. Poi per il tennis italiano è un momento storico senza precedenti". Open day con prove gratuite dalle 15.30 domani, giovedì, il 23 e il 25. Le racchette saranno messe a disposizione dal maestro Ferrari (prenotazione al 338/3382882).