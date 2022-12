Festa alternativa al Fuori Orario

Dopo il grande successo della scorsa edizione, con la presenza di oltre tremila persone, ritorna il Capodanno All Star, una festa alternativa tra le principali del Nord Italia. E’ in programma stasera al Fuori Orario a Taneto di Gattatico, per dare il benvenuto al 2023. Presenti gli staff di tutte le maggiori organizzazioni alternative dell’Emilia-Romagna per un party che prevede dieci ore di musica non-stop con quattro piste, venti dj, otto bar, ventimila watt di impianto sonoro, performers, model dancers, light e visual show con effetti pirotecnici e allestimenti a tema. Ad aprire la serata sarà il concerto trashanni Novanta-Duemila degli Spingi Gonzales, a partire dalle 23, con protagonista il gruppo reggiano che da quasi vent’anni calca i palcoscenici emiliani e non solo, tra ritmi, hit italiane e internazionali, sospinti dalle voci di Fabrizio Freddi e Rosa Alberini.