Festa coi funghi. In volo alla Pietra
14 set 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
Motocavalcata, festa del fungo: alcune idee per trascorrere la domenica in Appennino. A Castelnovo Monti, con partenza dal centro Coni e arrivo sulla sommità della Pietra di Bismantova, in programma "Apri le ali e vola", una giornata speciale all’insegna dell’inclusione: dalle 8,30 accoglienza; dalle 9,30 voli; alle 11,30 messa; alle 12,30 pranzo (info: 333 8972755). A Carpineti, al Castello, alle 16,30, "Il Convegno di Carpineti nell’anno del Signore 1092", rievocazione degli eventi che portarono Matilde a decidere se proseguire la lotta contro l’Imperatore Enrico IV a sostegno delle ragioni della Chiesa; dalle 14,30, da piazza della Repubblica, disponibile navetta gratuita per il Castello (in caso di maltempo al parco Matilde). A Marola dalle 10 "Raduno auto storiche" con giro turistico con degustazione. A Febbio "Motocavalcata di Febbio", organizzata da "Moto club Crostoso". A Civago, dalle 12, "Festa del fungo", con mercato, esposizione micologica e pranzo (info: 348 7361953). A Succiso "Festa del Fungo" alla 38ª edizione: per tutta la giornata mercatino e, al ristorante "Valle dei Cavalieri" pranzo e cena di funghi (0522 892346). A Cerreto Laghi "Mangia e pedala", raduno mtb su percorso di 30 km (info: 339 7880464). A Corneto (Toano), al circolo parrocchiale, alle 17, "Alla scoperta delle nostre radici", con Andrea Caselli. A Manno di Toano, con partenza dal campo sportivo alle 14 "Caccia al tesoro automobilistica" (anche in caso di maltempo, costo 50 euro a squadra, info: 348 6560897).

