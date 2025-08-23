Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
CronacaFesta Croce Verde, raccolti 15mila euro. La sede sfoggia il nuovo fotovoltaico
23 ago 2025
CESARE CORBELLI
Festa Croce Verde, raccolti 15mila euro. La sede sfoggia il nuovo fotovoltaico

Grande successo per la quarta edizione di Croce Verde Alto Appennino in Festa, momento conviviale che si è tenuto giovedì 14 agosto a Busana con l’obiettivo di raccolta fondi per la pubblica assistenza del comune di Ventasso. Grazie al solito e generoso contributo di diverse realtà locali che hanno donato materie prime utilizzate per la festa o elargizioni liberali, parte delle spese di organizzazione sono state coperte e il ricavato a fine serata è stato di 15.000 euro che verranno impiegati per i progetto della Croce Verde del Crinale a favore della comunità. L’inizio dell’estate, inoltre, era stato caratterizzato da due importanti investimenti, realizzati grazie al Pnrr di cui l’Associazione di pubblica assistenza è stata beneficiaria: il primo riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico, con batterie di accumulo, a servizio della sede che permetterà di ottenere un notevole risparmio energetico. Inoltre, è arrivato il nuovo materiale sanitario che verrà utilizzato dalle prossime esercitazioni congiunte con il Soccorso Alpino Reggio Emilia - Stazione Monte Cusna all’interno del sottoprogetto "A scuola di sicurezza in montagna" che già da due anni vede lavorare la Croce Verde Alto Appennino fianco a fianco con i ragazzi del Saer nella formazione e sensibilizzazione sulla corretta fruizione del nostro Appennino.

