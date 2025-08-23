Festa Croce Verde, raccolti 15mila euro. La sede sfoggia il nuovo fotovoltaico

Grande successo per la quarta edizione di Croce Verde Alto Appennino in Festa, momento conviviale che si è tenuto giovedì 14 agosto a Busana con l’obiettivo di raccolta fondi per la pubblica assistenza del comune di Ventasso. Grazie al solito e generoso contributo di diverse realtà locali che hanno donato materie prime utilizzate per la festa o elargizioni liberali, parte delle spese di organizzazione sono state coperte e il ricavato a fine serata è stato di 15.000 euro che verranno impiegati per i progetto della Croce Verde del Crinale a favore della comunità. L’inizio dell’estate, inoltre, era stato caratterizzato da due importanti investimenti, realizzati grazie al Pnrr di cui l’Associazione di pubblica assistenza è stata beneficiaria: il primo riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico, con batterie di accumulo, a servizio della sede che permetterà di ottenere un notevole risparmio energetico. Inoltre, è arrivato il nuovo materiale sanitario che verrà utilizzato dalle prossime esercitazioni congiunte con il Soccorso Alpino Reggio Emilia - Stazione Monte Cusna all’interno del sottoprogetto "A scuola di sicurezza in montagna" che già da due anni vede lavorare la Croce Verde Alto Appennino fianco a fianco con i ragazzi del Saer nella formazione e sensibilizzazione sulla corretta fruizione del nostro Appennino.

Cesare Corbelli