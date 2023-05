Festa degli agricoltori con la benedizione dei trattori

Celebrata domenica scorsa, presso la parrocchia di Ramiseto, la festa degli agricoltori con la benedizione di oltre un centinaio di trattori giunti dai diversi paesi del comune. E’ una tradizione antica che si ripete ogni anno in alcuni paesi dell’Appennino reggiano in chiave moderna: una volta la benedizione veniva impartita nelle stalle dei contadini, con gli animali da lavoro, oggi sostituiti dalle macchine agricole. Dopo la messa con il canto finale dei lavoratori dei campi, "Madonnina dai riccioli d’oro", è seguito il saluto del sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti. Poi la benedizione del parroco a tutti i trattori e ai loro conducenti in un clima di festa della comunità dei lavoratori della campagna. Manifestazione organizzata dalla Pro loco di Ramiseto con pranzo finale nel salone della stessa Pro loco con la partecipazione di oltre 120 commensali.