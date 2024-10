Festa dei ciccioli balsamici, oltre 2mila visitatori

Nello scorso fine settimana oltre 2mila persone hanno partecipato alla festa d’autunno dei ciccioli balsamici al parco Lavezza di Albinea e in piazza Cavicchioni. L’iniziativa è stata organizzata da Pro Loco Albinea in collaborazione con il Comune. "Nonostante un meteo incerto c’è stato un grande afflusso di visitatori", dicono dall’amministrazione comunale. Il ristorante della festa ha funzionato a pieno regime grazie all’impegno di 40 volontari. Tra cibi serviti e cibi acquistati da asporto sono stati venduti 2,5 quintali di ciccioli, altrettanti di castagne, 5mila pezzi di gnocco fritto, 500 chizze, 400 porzioni di lasagne, 300 porzioni di baccalà fritto, 50 torte e 100 sughi d’uva. I norcini che hanno cotto i ciccioli nei paioli sono stati 30. Il concorso ha visto trionfare Maurizio Maffei, secondo posto per Silvano Ori e terzo Moreno Panciroli. Sono stati premiati anche i produttori di aceto balsamico tradizionale. Molto apprezzati sono stati lo spettacolo di falconeria didattica con i bambini, il giro sui pony nel parco e la cottura della forma di Parmigiano Reggiano in piazza così come le visite all’acetaia comunale con l’accompagnamento musicale e la camminata organizzata dagli Amici del Ceas e il mercatino.

m. b.