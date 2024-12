Festa dei ‘debuttanti’ in Comune. Cerimonia per i neo-diciottenni

Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Ferrari e la giunta comunale di Fabbrico hanno accolto nella sala consiliare del municipio i giovani residenti in paese, nati nel 2006 e che dunque compiono diciotto anni, diventando maggiorenni. La presidente della sezione Avis di Fabbrico, Cinzia Lusuardi, ha poi illustrato ai ragazzi l’opportunità a 18 anni di divenire donatori di sangue, impegnandosi così in modo diretto nel volontariato a favore delle persone bisognose. La consegna di copia della Costituzione e un brindisi augurale con le autorità comunali hanno sancito un momento importante per i neo cittadini maggiorenni. Simili eventi sono frequenti in vari Comuni: nei giorni scorsi incontri con i neo maggiorenni e relativa consegna della Costituzione sono avvenuti anche nei municipi di Luzzara e di Guastalla, anche verso un dialogo aperto tra le istituzioni e i giovani.