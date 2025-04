Festa del 25 Aprile: si parte oggi con la mostra su Antonio Piccinini

Tra gli eventi del 25 aprile a Casina c’è anche la mostra del nuovo ‘percorso della memoria’ che sarà inaugurata oggi alla e 17,30 alla casa della Cultura – Biblioteca comunale Sincero Bresciani in via Marconi; la mostra "Il fascismo, origini e caratteri: Antonio Piccinini e le vicende reggiane" è organizzata dall’Anpi di Casina in collaborazione con Spi Cgil. Il programma di venerdì prevede alle 9 la messa officiata da don Umberto lotti in piazza IV Novembre davanti al Municipio (in caso di maltempo nella chiesa di San Bartolomeo). A seguire la benedizione e deposizione della corona di alloro sul Monumento ai Caduti. Saranno deposti cuscini d’alloro sui monumenti ai caduti della Resistenza nelle località Le Tane, Bussina, al cimitero di Casina, a La Grotta, Vercallo e Cortogno, accompagnati in corteo con letture di Daniela Melioli. Prevista anche l’installazione diffusa "Basta un filo".

"Quest’anno stiamo facendo un percorso importante per approfondire e trasmettere la memoria di quanto ha vissuto il nostro paese nel periodo della Resistenza e gli ultimi anni di guerra – dice il sindaco –. In gennaio abbiamo posato le prime Pietre d’inciampo nel nostro comune, in memoria di Vado Comi e Cesare Zannetti, poi la commemorazione dell’eccidio di Vercallo del dicembre 1944, su cui abbiamo tenuto anche un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza. Questi eventi del 25 Aprile sono un passo avanti in un lavoro per noi fondamentale".

s.b.