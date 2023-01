Festa del 7 gennaio, ecco le modalità d’accesso al Valli

I cittadini che desiderano partecipare all’incontro al teatro Valli, nell’ambito delle celebrazioni del 7 gennaio 2023 - Festa del Tricolore, hanno tempo fino alle 13 di oggi per prenotarsi: saranno ammessi fino a esaurimento posti disponibili. Per prenotarsi serve comunicare il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e documento d’identità all’Urp-Comune Informa telefonicamente allo 0522-456660 (dalle ore 8.30 alle 13) o via mail: [email protected]

Per assistere alla manifestazione in teatro, che inizierà alle ore 11.30, è necessario: presentarsi al teatro Municipale entro le ore 11 del 7 gennaio, cioè entro mezzora prima dell’inizio della manifestazione; avere con sé il proprio documento di identità.

Al teatro si svolgeranno gli interventi di Luca Vecchi, Giorgio Zanni, Stefano Bonaccini, la leziones del professor Andrea Riccardi e l’intervento conclusivo del ministro Luca Ciriani. Al termine, la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri (foto).