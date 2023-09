Festa del Condominio, convegni in centro con i proprietari

Confedilizia, l’associazione dei proprietari di casa, si appresta a celebrare la Festa del Condominio. Si tratta di eventi di carattere formativo, culturale, servizi di consulenza e momenti di aggregazione per ascoltare, dalla viva voce degli interessati, quali siano le esperienze, i suggerimenti ed i problemi giuridici, fiscali, tecnici e sociali che caratterizzano la vita condominiale dopo la riforma.

Si inizierà mercoledì 27 settembre con un convegno a cui parteciperanno il vice presidente nazionale avv. Vincenzo Nasini, in cui verranno esaminate, a dieci anni dall’entrata in vigore della Riforma del Condominio, le questioni ancora aperte.

Si proseguirà sabato 30 settembre quando, per tutta la mattina a Reggio Emilia, in piazza Fontanesi, la presidente provinciale di Confedilizia avv. Annamaria Terenziani ed i consulenti legali di Confedilizia Reggio Emilia forniranno consulenza gratuita distribuendo materiale informativo. Si terranno poi, presso la sede Provinciale in via Tavolata n. 6, sia nella corrente settimana he nella successiva, ulteriori 4 convegni in presenza.