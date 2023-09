Festa del Fungo a Ventasso: 36esima edizione a Succiso

Questo weekend sarà al profumo di funghi a Succiso, nel comune di Ventasso, dove si svolge la oramai tradizionale festa del fungo, giunta quest’anno alla sua 36esima edizione.

La manifestazione, promossa dalla Proloco Alpe di Succiso, ha lo scopo di valorizzare un angolo del nostro territorio, pieno di emergenze ambientali, al centro del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, che merita di essere visitato da tutti coloro che amano la montagna. È l’occasione per visitare anche la Cooperativa di Comunità Valle dei Cavalieri, conosciuta oramai a livello internazionale, con attestati conferiti anche dall’Onu, in occasione della Fiera Mondiale sul Turismo svolto a Madrid nel 2018,in materia di innovazione sul turismo responsabile, per la sua capacità di aver ridato forza all’economia e quindi all’occupazione. Il programma della festa prevede: oggi apertura alle 12 e dalle 12.30 pranzo con funghi. Poi dalle 19 la cena, sempre a base di funghi, e alle ore 21 piano bar. Domani dalle 9 alle 16 ci sarà il mercato del fungo e dei prodotti gastroniomici, poi di nuovo dalle 12 il pranzo a base di funghi.

s. b.