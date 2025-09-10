Festa del Grano, due lettere anonime: "Indagate"

Si tinge di un giallo sempre più profondo il caso della Festa del Grano di Olmo, sospesa dal 2019 prima per la pandemia e poi per la mancanza di autorizzazioni. Le lettere anonime contro la kermesse sarebbero due, non una sola. La prima non è quella inviata ai carabinieri, ma sarebbe stata lasciata direttamente sulla scrivania del sindaco Gabriele Finucci in Municipio, senza passare dal servizio postale: una busta recapitata da ignoti, che nessuno avrebbe visto. Il contenuto sarebbe identico: la segnalazione di presunte irregolarità nell’allestimento della festa, su un terreno agricolo, autorizzato con deroghe. Secondo normativa le strutture dovrebbero essere provvisorie e smontate al termine. Resta da capire se il sindaco abbia dato peso alla lettera o l’abbia cestinata come semplice ’veleno di paese’.

I carabinieri, invece, avrebbero avviato accertamenti raccogliendo sommarie informazioni da amministratori attuali e passati. La Festa, promossa dal Circolo Acli San Vitale, ha infatti una storia lunga 35 anni. Sul fronte giudiziario, la vicenda si intreccia con il ricorso al Tar presentato dal Circolo, assistito dall’avvocato Ermes Coffrini, contro il diniego del Comune a modificare la destinazione d’uso dell’area agricola per rendere permanenti alcune strutture. Coffrini ricorda che eventuali abusi edilizi sarebbero comunque prescritti dopo 4 anni e mezzo. Il ricorso si fonda sulla legge regionale 15/2013, che prevede deroghe urbanistiche per iniziative di interesse pubblico. Un precedente è quello di Montecchio, dove l’ex latteria Madonna dell’Olmo è stata trasformata nel Centro culturale islamico Al Huda. A giugno Finucci aveva respinto l’istanza, ma il 22 luglio il Tar di Parma ha accolto in via cautelare il ricorso, ordinando al Comune di riesaminare la pratica entro 90 giorni. La questione approderà nel Consiglio comunale.

"Non so nulla dell’indagine – precisa Coffrini –. Ma la Festa del Grano è un appuntamento consolidato che negli anni ha richiamato migliaia di persone. Non c’è nulla di illecito: Comune, Ausl e autorità hanno sempre concesso autorizzazioni, nonché svolto i controlli sulla sicurezza e sulla salubrità dei prodotti. Se nelle lettere emergesse qualcosa di nuovo, giusto che i carabinieri verifichino". "Spetta all’autorità stabilire se la Festa ha rilevanza pubblica – ribadisce –. In caso positivo, i permessi devono essere concessi. L’obiettivo è dare stabilità organizzativa ed evitare l’attuale precarietà".

f.c.