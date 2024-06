Festa del Lambrusco ai Chiostri ’Romeo e Giulietta’ agli Stalloni. Annullato l’evento di Onirico Festival

C’è la festa del Lambrusco, oggi ai Chiostri di San Pietro, con bollicine e sapori emiliani a cielo aperto tra laboratori, degustazioni, musica e atelier. Si comincia dalle 10 con un laboratorio sull’utilizzo della buccia di anguria per creare della mostarda. Alle 11 degustazione di tre lambruschi doc abbinati a tre differenti stagionatura di Parmigiano Reggiano, alle 11,30 Re-Brusco, degustazione di cocktail di lambrusco, oltre a un laboratorio per bambini dedicato al basilico, a cura della coop sociale Il Bettolino. Dalle 12 incontro per conoscere meglio l’aceto balsamico, alle 12,30 il pranzo, dalle 18 si va alla scoperta del Parmigiano Reggiano con degustazione guidata, aperitivi, l’atelier dei sapori, oltre a musica con dj set fino a mezzanotte. E’ invece annullato l’evento dell’Onirico Festival, che era previsto oggi al Mauriziano, in via Pasteur. All’Arena Stalloni alle 21,30 il film "Romeo e Giulietta" di Giovanni Veronesi, con la nota storia d’amore narrata in una versione moderna che vede protagonisti un’attrice (Vittoria) e un regista teatrale (Federico). A Reggio oggi dalle 10 c’è la festa dei Tre Parchi tra il Giardino Langher, il parco del Diamante di via Danimarca e il centro sociale La Mirandola di via Fratelli Bandiera, fra incontri, musica, camminata, conversazioni.