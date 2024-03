Festa del papà. L’omaggio delle Poste: due cartoline filateliche

Poste Italiane festeggia la Festa del Papà con due cartoline filateliche e un annullo speciale. Occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare. Le colorate cartoline sono disponibili al costo di un euro anche all’ufficio postale di Correggio, nel centro storico della cittadina, oltre che nelle filiali di Poste Italiane di Reggio centro, Scandiano e Guastalla, dove si trovano gli sportelli filatelici. Una cartolina che può diventare anche un piccolo dono per i papà, da tenere come prezioso ricordo.