Festa del Pesce: duemila euro alle famiglie colpite dalle inondazioni

Arrivano duemila euro come dono degli organizzatori della Festa del pesce del Pd di Bagnolo, a favore dei cittadini danneggiati dall’alluvione nella Bassa dello scorso ottobre. La festa che ha preparato pasti caldi per cittadini e volontari nell’emergenza. E ora è stato deciso di destinare parte dell’incasso delle serate di eventi proprio al fondo pro alluvionati. "Speriamo che il gesto possa essere replicato anche da tante persone, aziende o privati, che vorranno contribuire al sostegno economico e umano di quanti hanno sofferto in quei giorni difficili", dice il segretario del Pd bagnolese, Thomas Benvenuti.