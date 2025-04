Festa del Pesce, numeri da record. In quattro weekend 2.275 persone

Positivo bilancio della festa del pesce organizzata dal Pd di Bagnolo. Sessanta chili di spaghetti cucinati, 150 chili di risotto, 250 chili tra calamari e fritto misto, 80 kg di branzino e 50 kg di spiedini. Sono i numeri della festa che in quattro weekend ha ospitato 2.275 persone. Un risultato reso possibile da dedizione e passione di oltre 50 volontari, che si sono alternati tra cucina e sala. Ma la festa del pesce, come da tradizione, è stata anche un modo per incontrarsi, socializzare.

"Per noi questa iniziativa – dice Thomas Benvenuti, segretario del Pd locale – rappresenta sempre un momento per ritrovarci insieme di fronte a un buon piatto di pesce. In un momento in cui la politica è fatta soprattutto di personalismo, di egoismo e poco altro, è molto bello vedere che ci sono ancora persone legate agli ideali e che aiutano chi quegli ideali li porta avanti".