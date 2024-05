Festa del Pesce, si comincia

La locale sezione del Partito democratico di Novellara organizza anche quest’anno l’ormai tradizionale Festa del Pesce, per l’occasione allestita negli spazi della palestra accanto alle scuole della frazione di San Giovanni della Fossa, sabato 11 e 18 maggio dalle 19, domenica 12 e 19 maggio dalle 12, per un ristorante con menù alla carta a base di pesce. Possibilità anche del servizio di asporto dei vari piatti, con apertura anticipata la domenica dalle 11.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 348-7991915 (Daniele) oppure 320-6912131 (Lorenzo).