Festa del Popol Giost. Oggi in via Roma

È in programma per oggi, nella formula ‘all-day-long’, la grande festa del Popol Giòst. Un cartellone di appuntamenti per ogni interesse e tipo di pubblico, dai piccoli alle famiglie. Il via alle 10.30, con l’inaugurazione della Catlana, memoria storica e ‘sindaca onoraria’ di via Roma. Dalle 10.40 alle 12, Cittadinanza del Popol Giòst (IV edizione) e in contemporanea, fino alle 13.40, laboratorio Funside con demo di giochi da tavolo. Dalle 12.30 alle 13, il coro interculturale di Reggio, poi pausa pranzo a cura del ristorante di Quartiere. Musica nel primo pomeriggio, quando dalle 13 alle 15 si esibirà Mamì Acoustic Duo. Dalle 15 alle 18 il laboratorio di Scuola Comics ‘Disegna il tuo eroe’, seguito alle 16 fino alle 17.30 da The Fat Bones. Alle 16.20, visita al Museo di Strada con partenza da Ghirba; fra le 17.30 e le 19.30, Ara Chi DJ set con Selecta Global Chillout + Aperitivo. Dalle 19.30 si esibirà l’Orchestra Giovanile Florestano del Conservatorio Peri-Merulo, poi finale di serata alle 20.30.