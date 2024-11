Festa del Tartufo: incasso rubato. Scomparsi 10mila euro in contanti

Rubato l’incasso del pranzo alla Festa del tartufo di Cavola-Forum. Tanta gente, tanta allegria domenica, ma subito l’amarezza di un furto che spegne l’entusiasmo di oltre 70 volontari che hanno dato l’anima per la buona riuscita della festa. A conclusione del pranzo, nel tardo pomeriggio di domenica, il segretario della Pro loco di Cavola, Mario Boccaleoni, si è recato nella sede di CavolaForum e ha scoperto il fattaccio. Ha notato che la porta d’ingresso alla stanza dove erano custoditi i soldi era stata aperta, qualcuno aveva forzato la serratura con un cacciavite. L’incasso del pranzo di domenica amontava circa a 10mila euro, cifra tra l’altro sottratta al volontariato e in parte destinata alla beneficenza, come avviene in queste feste.

Mortificati per un furto che offende l’onesta e la generosità di tutti coloro che si sono impegnati per giorni nell’organizzazione della festa, ai responsabilinon restava altro che rivolgersi ai carabinieri di Toano per denunciare ilfurto. Ovviamente sono scattate subito le indagini con grande riservatezza e l’auspicio di tutti che tali malfattori senza scrupoli vengano rintracciati.

Questo è accaduto alla 36esima edizione della Festa del Tartufo di Cavola, mai nulla di simile nelle precedenti edizioni delle feste tradizionali di paese, animate dalla grande generosità e dall’entusiasmo del volontariato. Si calcola che alla festa del Tartufo di domenica scorsa a CavolaForum fossero presenti 600/700 persone per cui l’incasso può essere stato anche superiore ai 10mila euro, per fortuna alcuni avranno pagato anche con il bancomat che, in questo caso si rivela un ottimo antifurto. La festa del Tartufo non la fermano i ladri e per i volontari è una rivincita: si ripete anche domenica prossima e già le prenotazioni, secondo gli organizzatori, hanno raggiunto il massimo livello.

Settimo Baisi