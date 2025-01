Festa del Tricolore a Reggio Emilia. I sindaci protestano per i tagli in manovra

Il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni richiamano all’unità nazionale attraverso il simbolo del Tricolore, di cui ieri si è celebrato l’anniversario della nascita (7 gennaio 1797), ma a Reggio Emilia - città culla del vessillo nazionale dove per la prima volta dal covid alle celebrazioni è mancato un membro del governo o dell’Ue - trova spazio anche una protesta. Quella dei sindaci dei Comuni

reggiani, che in fascia tricolore, hanno organizzato un flash mob contro i tagli della manovra finanziaria. A Reggio Emilia la lectio è stata affidata al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Critiche le opposizioni locali, che rimproverano alll’ammnistrazione comunale di non aver valorizzato l’evento e di non aver invitato le maggori cariche istituzionali della Repubblica.