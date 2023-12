Festa del Tricolore rivoluzionata. Ospite la Metsola, ma solo ‘virtuale’

Sarà la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola l’ospite d’onore, seppur ‘virtuale’, alla festa del 7 gennaio che celebra la nascita del primo Tricolore a Reggio giunta al 227° anniversario. Metsola aprirà con un videomessaggio la cerimonia istituzionale che si svolgerà come di consueto al teatro Valli. Ci sarà anche un momento di doveroso ricordo per il compianto David Sassoli, predecessore della stessa Metsola a capo dell’Europarlamento, che nel 2020 fu ospite in presenza a Reggio.

Il cerimoniale al Municipale stavolta sarà leggermente rivoluzionato rispetto agli anni passati che vedrà intervenire il giornalista Ezio Mauro, storico direttore de La Stampa e Repubblica, per una lectio magistraliis sulla bandiera e infine, anziché il discorso conclusivo istituzionale, si terrà una tavola rotonda tra i sindaci Luca Vecchi (Reggio Emilia) a fare gli onori di casa, Matteo Lepore (Bologna), Dario Nardella (Firenze), Marco Bucci (Genova). Chiuderà poi l’inno nazionale con l’esibizione quest’anno della banda musicale della guardia di finanza (che si esibirà anche il giorno dell’Epifania nelle vie del centro storico dalle 16,30).

Confermato invece la consueta cerimonia d’apertura della festa del Tricolore in piazza Prampolini che prevede l’inizio alle ore 10 con la sonata della campana civica e poi gli onori militari alle autorità (in mancanza di un ospite istituzionale in presenza, sarà il prefetto Maria Rita Cocciufa a rappresentare il Governo), l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno di Mameli. Poi, prima del Valli, tappa alle 10,45 in Sala del Tricolore dove il sindaco Luca Vecchi consegnerà la Costituzione a delegazioni di associazioni interculturali aderenti alla Fondazione Mondinsieme e ad alcune scuole reggiane.

Tante anche le iniziative collaterali. Il Museo del Tricolore di piazza Casotti sarà aperto per l’occasione con orario continuato dalle 11,30 alle 19. Sempre qui saranno possibili visite guidate organizzate dal Lions Club Città del Tricolore mente alle 16 ‘Un mondo di bandiere’, laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni. Nel pomeriggio alle 17 in sala del Tricolore il concerto “Quartetti per il Tricolore” in collaborazione col Conservatorio di Musica di Reggio Castelnovo Monti ‘Peri-Merulo’. Infine alle 18 alla biblioteca Panizzi, ‘Il Tricolore dal Risorgimento alla Repubblica’, storia di un museo reggiano con la presentazione di Mirco Carrattieri.