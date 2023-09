Festa del Volontariato a Rio Saliceto: Incontri, Spettacoli e Stand Gastronomici

Prosegue anche oggi in piazza Carducci, in centro storico a Rio Saliceto, la festa che ha come missione il mette in mostra le attività svolte sul territorio, e non solo dalle associazioni locali del volontariato.

L’evento è organizzato dalla locale amministrazione comunale. Sono previsti incontri, spettacoli, animazioni, ma anche approfondimenti sull’ambiente, oltre che sulla corretta raccolta dei rifiuti, disabilità, continuandoanche con letture e gustosi stand gastronomici.

L’evento si intitola "Spazio Aperto, Rio in festa". Sarà un’occasione preziosa, per affrontare tematiche sociali importanti, ma anche e soprattutto per valorizzare queste realtà non sempre conosciute in modo adeguato, seppur il loro contributo al benessere di tutta la cittadinanza si dimostri spesso e volentieri fondamentale.