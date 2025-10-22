Festa della Birra, beneficenza record

Sono ben 178 mila gli euro destinati a scopo benefico grazie alla festa della birra di Reggiolo e agli altri eventi più recenti – la bigolata e la tortellata – che l’associazione La Sarabiga organizza al parco dei Salici, in paese. E l’altra sera, nel corso della tradizione cena dei volontari, il presidente dell’associazione, Ivano Giglioli, insieme a un nutrito gruppo di collaboratori, ha suddiviso il ricavato tra le varie associazioni locali, oltre che per l’acquisto di materiale sanitario destinato all’Azienda Usl reggiana. Si tratta di una somma record, che supera anche i 141 mila euro donati nel 2024.

Somme di mille euro destinate all’Aism di Guastalla, a Sos Ortopedia, gruppo scout di Rolo, Croce rossa Reggiolo, Reggiolo Calcio, duemila euro alla locale Caritas parrocchiale, Pallacanestro Reggiolo, 4.700 euro alla Protezione civile San Venerio, settemila euro al Parco dei Salici, diecimila alla Fondazione Grade. Inoltre, 67.500 euro al distretto sanitario di Guastalla per acquistare tre ventilatori polmonari per il pronto soccorso, zaini di soccorso per l’automedica di Novellara e le autoinfermieristiche di Guastalla e Poviglio, un moderno laccio emostatico per sala operatoria, attrezzature per formazione di infermiere specializzate nella dermopigmentazione per donne che hanno dovuto subire interventi al seno. E altri 80.500 euro all’Ausl provinciale per massaggiatori cardiaci automatici destinati alle automediche reggiane, andando a completare l’equipaggiamento di soccorso donato un anno fa.

Antonio Lecci