Festa della birra, parte dei fondi per i macchinari ospedalieri

Sono state donate ieri all’ospedale di Guastalla, al reparto di Medicina, le attrezzature acquistare grazie ai proventi della Festa della birra di Reggiolo e degli altri eventi promossi dall’associazione La Sarabiga, durante il 2023. Si tratta di una donazione del valore di quasi 25mila euro fra monitor multiparametrici, quattro carrozzine standard e una carrozzina speciale, dotata di particolari accessori, oltre a un moderno sollevatore. I dirigenti ospedalieri hanno ricevuto l’importante dono, alla presenza dei responsabili dell’associazione reggiolese, guidata da Ivano Giglioli.

Le nuove attrezzature, consegnate durante un incontro nella sede ospedaliera, vanno a far fronte ad alcune necessità segnalate nel reparto di Medicina e di Lungodegenza, oltre a sostituire alcune delle apparecchiature ormai in uso da tempo e non più adeguate a un servizio di primo livello.