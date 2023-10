Festa della Castagna e 162ª Fiera di Ottobre, Divertimento in Val d'Enza!

Oggi a Calerno torna la Festa della Castagna: dopo la messa e il pranzo inaugurale, bancarelle, cabaret dialettale (Fnil Bus Theater ore 16), gnocco fritto e birra Oktoberfest. A Barco invece via alla 162ª Fiera di Ottobre, con l’esibizione della Banda di Montechiarugolo e le majorettes di Ponte dell’Olio (ore 10). Il Giallo che invoglia alle 16 offre una merenda con bomboloni, e dalle 14.30 in poi sono in programma vari spettacoli di musica e ballo. Suoneranno tra gli altri i Musicanti d’la Basa, con dj set anni ’70.

f.c.