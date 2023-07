Festa della Croce Rossa a Carpineti A Casina il Teatro... cammina

Gaming, docufilm, mercatini, spettacoli, poesia, ecco cosa fare oggi in Appennino. A Felina, al Parco Tegge, ultimo appuntamento con il "Tegge Futur Festival", dedicato al tema "Innovazione energetica e sociale": alle 9,30, incontro "Comunità energetiche"; alle 11,30 "Mettersi in gioco", incontro sul gaming con Fabio Viola, videogame designer e producer; alle 13, pranzo; alle 15, laboratorio "Progettare esperienze coinvolgenti con le playable cards" con Fabio Viola; alle 18, presentazione e proiezione del docufilm "Ariston. Ultima proiezione", sull’ex-cinema di Felina. A Castenovo Monti, in piazza Peretti, dalle 8,30, mercatino dell’antiquariato con hobbisti. A Casina, dal Lago dei Pini al Parco Pineta, con partenza alle 17, per la rassegna "Intrecci", spettacolo "Il drago dalle sette teste", una ‘storia in cammino’, liberamente tratta dalla raccolta di fiabe di Italo Calvino, messa in scena dal "Teatro dell’Orsa" (biglietto 10 euro, 6 per minori di 14 anni e soci, info: 349 4433017). Per la rassegna "Domeniche al Castello di Sarzano - Parole a corte", "Il filo dell’orizzonte - viaggio nei giardini della poesia", coordina Emanuele Ferrari, con Marina Coli, Lia Rossi, Giuseppe Vecchi e Silvana Fioresi, su Melchiorre Pietranera.

A Carpineti, al parco Matilde, "Festa della Croce rossa". A Cerré Marabino (Toano), 20ª "Sagra del Tortello cereliano" (info: 338 9957011). A Muraglione (Baiso), "Festa dello sport". A Minozzo all’hotel "Due Pini", alle 17, presentazione dei libri di Chiara Guidarini e Michela Rivetti, in dialogo con la blogger Monia Fornili. A Febbio mercato straordinario. A Cervarezza "Cantiamo per Franco", con il "Coro di Cinquecerri e "Le Falistre e i Fulminant". A Cerreto Laghi mercato settimanale. E domani a Castelnovo Monti, in piazza delle Armi, alle 21, "Lezioni americane - Live Elettric Poetry", trasposizione poetico-musicale elettronica tratta dalle lezioni americane di Italo Calvino, con Giorgio Riccardo Galassi (letture), Tiziano Bianchi (tromba), Lorenzo Valdesalici (chitarra elettrica) e Marco Frattini (batteria).

Giuliana Sciaboni